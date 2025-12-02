بسبب محل حلوى شهير.. أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل تدمير سيارتها

قدمت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، استغاثة للنائب العام بعد تعرض سيارتها لأضرار كبيرة إثر انهيار سقف الجراج، وسقوطه على سيارتها وعدد آخر من السيارات بنفس الجراج.

ونشرت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" وثقت خلاله الحادثة، وقالت: "استغاثة للنائب العام، أنا ابني مات وجوزي مات، والعربية اللي بصرف بيها على ولادي اليتامى اتدمرت – وذكرت أحد محال الحلوى – السقف وقع عليها".

وتابعت: "إحنا واقفين من الساعة 5 الفجر لحد دلوقتي، محدش جه، وعربيتي كلها باظت بالكامل، ومش عربيتي لوحدي، 6 عربيات كمان معايا، ولا حد جالنا، عملنا محضر وبس. إحنا دلوقتي نعمل إيه؟ والمحل دلوقتي بيعزل".

يُذكر أن سلمى، شقيقة شيماء سعيد، أكدت معاناة شقيقتها من أزمة صحية بعد وفاة زوجها في حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف.

