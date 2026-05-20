خطفت عارضة الأزياء التركية وملكة جمال تركيا 2011، ميليسا أصلي يازجي، الأنظار، بإطلالة ساحرة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بفستان أنيق بتصميم "حورية البحر" جمع بين الفخامة والجرأة.



واعتمدت ميليسا فستانا أخضر من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي، تميز بقصة الظهر المكشوف وتصميم محدد عند الخصر أبرز رشاقتها، بينما أضفى تصميم "حورية البحر" لمسة أنثوية راقية على إطلالتها.



كما اختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجا بدرجات النيود منحها مظهرا ناعما وأنيقا، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة تضمنت قلادة وخاتما.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز إطلالاتها التي خطفت بها الأنظار في مناسبات مختلفة:

فستان أبيض



ظهرت ميليسا بإطلالة أنثوية ناعمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بقصة الكب ومن خامة الساتان اللامعة، ونسقت معه قفازات بنفس اللون والخامة، ما منحها طابعا ملكيا شبيها بإطلالات أميرات ديزني، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

أناقة راقية بالفستان الأسود



وفي إطلالة أخرى، تألقت بفستان طويل باللون الأسود بتصميم ضيق أبرز قوامها، وأكملت مظهرها بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأسورة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر انسيابية زادت من رقي الإطلالة.

فستان موف داكن







كما لفتت الأنظار بفستان طويل مزج بين اللونين الأسود والموف الداكن، تميز بقصة الكم الواحد وتنورة منفوشة من الأسفل، إضافة إلى حزام عند منطقة الخصر أبرز رشاقتها، واختارت تسريحة شعر ويفي مع مكياج ترابي متناسق مع لون بشرتها.

فستان بني





واعتمدت ميليسا إطلالة ناعمة بفستان طويل باللون البني بقصة انسيابية على الجسم، ونسقت معه حذاء أنيقا باللون البيج، بينما جاء المكياج بدرجات النيود مع شعر منسدل على الجانبين ليمنحها مظهرا بسيطا وأنيقا.

فستان أزرق ملكي

وفي واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة، ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق الملكي بقصة الكب، تميز بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر ويفي منسدلة على الكتفين، مع مجوهرات ماسية مكونة من قلادة وأسورة وعدة خواتم.

فستان أحمر

كما تألقت بفستان طويل باللون الأحمر جاء بقصة الكب وتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، إضافة إلى فتحة ساق جريئة منحت الإطلالة طابعا لافتا، واختارت مكياجا قويا بدرجات الأحمر الناري مع تسريحة شعر ويفي، ونسقت اللوك مع حذاء أسود أنيق.

