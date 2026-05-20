بعد ظهورها في مهرجان كان.. أجمل إطلالات عارضة الأزياء ميليسا أصلي يازجي

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 20/05/2026
    ميليسا أصلي يازجي
    ميليسا أصلي يازجي بفستان أسود أنيق
    ملكة جمال تركيا 2011
    ميليسا أصلي يازجي باللون البنفسجي
    ميليسا أصلي يازجي باللون الأبيض
    إطلالات ميليسا أصلي يازجي
    إطلالة ميليسا أصلي يازجي بالبنفسجي
    ميليسا أصلي يازجي بإطلالة ساحرة
    ميليسا أصلي يازجي بفستان جريء
    ميليسا أصلي يازجي باللون البني
    ميليسا أصلي يازجي بإطلالة ساحرة

خطفت عارضة الأزياء التركية وملكة جمال تركيا 2011، ميليسا أصلي يازجي، الأنظار، بإطلالة ساحرة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت بفستان أنيق بتصميم "حورية البحر" جمع بين الفخامة والجرأة.


واعتمدت ميليسا فستانا أخضر من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي، تميز بقصة الظهر المكشوف وتصميم محدد عند الخصر أبرز رشاقتها، بينما أضفى تصميم "حورية البحر" لمسة أنثوية راقية على إطلالتها.


كما اختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجا بدرجات النيود منحها مظهرا ناعما وأنيقا، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة تضمنت قلادة وخاتما.
وفي السطور التالية، نستعرض أبرز إطلالاتها التي خطفت بها الأنظار في مناسبات مختلفة:

فستان أبيض


ظهرت ميليسا بإطلالة أنثوية ناعمة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بقصة الكب ومن خامة الساتان اللامعة، ونسقت معه قفازات بنفس اللون والخامة، ما منحها طابعا ملكيا شبيها بإطلالات أميرات ديزني، واعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

أناقة راقية بالفستان الأسود


وفي إطلالة أخرى، تألقت بفستان طويل باللون الأسود بتصميم ضيق أبرز قوامها، وأكملت مظهرها بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأسورة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر انسيابية زادت من رقي الإطلالة.

فستان موف داكن


كما لفتت الأنظار بفستان طويل مزج بين اللونين الأسود والموف الداكن، تميز بقصة الكم الواحد وتنورة منفوشة من الأسفل، إضافة إلى حزام عند منطقة الخصر أبرز رشاقتها، واختارت تسريحة شعر ويفي مع مكياج ترابي متناسق مع لون بشرتها.

فستان بني

واعتمدت ميليسا إطلالة ناعمة بفستان طويل باللون البني بقصة انسيابية على الجسم، ونسقت معه حذاء أنيقا باللون البيج، بينما جاء المكياج بدرجات النيود مع شعر منسدل على الجانبين ليمنحها مظهرا بسيطا وأنيقا.

فستان أزرق ملكي

وفي واحدة من أكثر إطلالاتها جرأة، ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق الملكي بقصة الكب، تميز بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر ويفي منسدلة على الكتفين، مع مجوهرات ماسية مكونة من قلادة وأسورة وعدة خواتم.

فستان أحمر

كما تألقت بفستان طويل باللون الأحمر جاء بقصة الكب وتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، إضافة إلى فتحة ساق جريئة منحت الإطلالة طابعا لافتا، واختارت مكياجا قويا بدرجات الأحمر الناري مع تسريحة شعر ويفي، ونسقت اللوك مع حذاء أسود أنيق.

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"
التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)
احتفلت بعيد ميلادها في مهرجان كان.. من هي اليوتيوبر بيسان إسماعيل؟
"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
