كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيه صاحبه تعرضه للنصب والتهديد بالسطوة الأمنية من قِبل أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية. استهدفت التحريات بيان حقيقة استغلال اسم جهاز الشرطة في ترويع المواطنين والنيل من هيبة القانون بقلب منطقة الدخيلة.

حدد فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية هوية الشاكي وتبين أنه "عامل بمقهى"، وبسؤاله في التحقيقات اليوم الأربعاء، قرر أنه دفع مبالغ مالية لشخص لإنهاء أوراق خاصة بوالدته من "ذوي الهمم"، إلا أن الأخير استولى عليها ورفض رد المتبقي منها، زاعماً قيام النصاب بتهديده بشقيقه الذي يعمل "فرد شرطة" لمنعه من المطالبة بحقه.

عامل الدخيلة يلفق واقعة تهديد أمني لابتزاز خصمه



نجحت القوات عقب تقنين الإجراءات في ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بواقعة الاستيلاء المالي ونفى تماماً تهديد الشاكي بـ "أمين شرطة" أو استغلال اسم الجهاز. انهار الشاكي أمام رجال المباحث وأقر بتعمده فبركة رواية "التهديد الأمني" للضغط على المتهم واستعادة أمواله عبر تحفيز الرأي العام لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.