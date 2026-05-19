كشف المستشار تركي آل الشيخ عن فيديو جديد من فيلم 7Dogs، استعرض من خلاله أحدث تقنيات العرض السينمائي المستخدمة في العمل، والتي تُقدم تجربة مشاهدة غير مسبوقة للجمهور العربي.

عرض فيلم 7Dogs

ونشر تركي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "سفن دوجز يواصل كسر الأرقام، أول فيلم عربي في التاريخ يُعرض بتقنية ScreenX العالمية، بتجربة مشاهدة بزاوية 270 درجة، تدخل الجمهور إلى قلب الحدث والأكشن والانفجارات من أفضل تجارب السينما".

وأضاف: "حين يكون لديك أضخم فيلم عربي تحتاج أيضاً إلى أضخم تجربة عرض، يعرض ابتداءً من 27 مايو في السينمات".

موعد عرض فيلم 7Dogs

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.





