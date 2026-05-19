إعلان

هل يتيح نموذج 7 تصالح إدخال المرافق للعقارات المخالفة؟.. مصدر يوضح

كتب : محمد نصار

06:59 م 19/05/2026

عدادات المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة موقف إدخال المرافق بالنسبة للحاصلين على نموذج 7 المؤقت.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إن نموذج 7 في الأساس لا يخص المواطن.

وأضاف المصدر، أن الحالة الوحيدة للحصول على نموذج 7 مؤقت هو أن يكون المواطن قد طلب تقسيط قيمة غرامة التصالح.

وتابع المصدر: في حاله استلام المواطن نموذج 7 مؤقت، يبقا هيقسط فلوس التصالح، وهيستلم نموذج 8 مع آخر قسط يسدده.

وأشار المصدر، إلى أنه في هذه الحالة لا يجوز إدخال المرافق إلا بعد الحصول على نموذج 8 نهائي وسداد كافة المستحقات وإنهاء ملف التصالح بالقبول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تقسيط غرامة التصالح مخالفات البناء نموذج 7 تصالح نموذج 8 تصالح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
رياضة محلية

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام