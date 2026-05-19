هل يتيح نموذج 7 تصالح إدخال المرافق للعقارات المخالفة؟.. مصدر يوضح
كتب : محمد نصار
كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة موقف إدخال المرافق بالنسبة للحاصلين على نموذج 7 المؤقت.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إن نموذج 7 في الأساس لا يخص المواطن.
وأضاف المصدر، أن الحالة الوحيدة للحصول على نموذج 7 مؤقت هو أن يكون المواطن قد طلب تقسيط قيمة غرامة التصالح.
وتابع المصدر: في حاله استلام المواطن نموذج 7 مؤقت، يبقا هيقسط فلوس التصالح، وهيستلم نموذج 8 مع آخر قسط يسدده.
وأشار المصدر، إلى أنه في هذه الحالة لا يجوز إدخال المرافق إلا بعد الحصول على نموذج 8 نهائي وسداد كافة المستحقات وإنهاء ملف التصالح بالقبول.