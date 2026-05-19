قبل مونيكا بيلوتشي في "7 Dogs".. نجوم عالميون شاركوا في أفلام مصرية

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصوله إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري.

نشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يصل مصر على متن طائرته الخاصة، وسط حفاوة بالغة في استقباله.

وكتب تركي على الفيديو: "وصلت لمصر الحبيبة وأشكر معالي الوزير الدكتور سامح أحمد زكي الـ حفني على حفاوة الاستقبال الغير مستغربه على أهلنا في مصر".

تركي آل الشيخ يكشف وصول النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو إلى القاهرة

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو إلى مصر لحضور العرض الخاص فيلم "7 Dogs " قبل عرضه بالسينمات يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلاله النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو فور وصوله أرض مصر وكتب تركي على الفيديو:"النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو، بطل “بريكنغ باد” و”ذا بويز”، يصل إلى القاهرة للمشاركة في العرض الخاص للفيلم المشارك فيه “سفن دوجز”.

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:

بالصور.. جلسة تصوير رومانسية لـ كروان مشاكل وزوجته حفيدة شعبان عبدالرحيم





أوس أوس يعلن انتهاء تصوير فيلم 101 مطافي استعدادا لعرضه بالسينمات



