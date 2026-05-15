تصدر اسم الفنانة زينة والفنان أحمد عز قوائم تريند محرك البحث "جوجل" بعد صدور حكم قضائي جديد يتعلق بأزمة أجر الخادمة.

وقضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة برفض استئناف أحمد عز، وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة الفنانة زينة.

ونستعرض لكم أبرز قضايا النفقة بالوسط الفني في السطور التالية:

رنا سماحة

رفعت الفنانة رنا سماحة قضية نفقة على طليقها الملحن سامر أبو طالب، حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي مؤيدة الحكم السابق بشأن نفقة طفلهما، رغم محاولات الأب تخفيض المبلغ، إلا أن القضاء أكد أحقية الطفل في النفقة.

مسلم

اتهمت طليقة المطرب مسلم بالامتناع عن دفع النفقات، بينما رد الأخير بنشر صورة من محضر تحصيل من محكمة الأسرة، مؤكدا التزامه بدفع مبالغ تقدر بـ 180 ألف جنيه كل 5 أشهر، وقضت المحكمة بإلزامه بسداد 10 آلاف جنيه شهريا كنفقة لطفلهما "مالك" و5 آلاف جنيه كأجر مسكن.

رانيا يوسف ومحمد مختار

شهدت قضية نفقة الفنانة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار نزاعات قانونية وإعلامية منذ عام 2015، واتهمته بعدم الإنفاق الكافي، بينما أكد التزامه بدفع النفقة والمصاريف الدراسية.

لقاء سويدان وحسين فهمي

دخلت الفنانة لقاء سويدان في نزاع قضائي مع طليقها حسين فهمي بعد انفصالهما عام 2012، مطالبة بنفقة متعة وعدة بلغت 720 ألف جنيه.

