بطولة أحمد السقا.. ياسمين عبدالعزيز تنشر بوستر فيلم "خلي بالك على نفسك"

روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، لفيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك" بطولة الفنان أحمد السقا.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في البوستر تقفز من الطائرة، بينما ظهر "السقا" خائفا داخل الطائرة، وعلقت: "قريبا".

أبطال فيلم "خلي بالك من نفسك"

فيلم "خلي بالك من نفسك" بطولة: أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر) ومنصة شاهد.

وشارك في بطولة المسلسل: كريم فهمي، شيرين رضا، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، خالد سرحان، محمد لطفي، منة فضالي، محمود حافظ، سينتيا خليفة، إنجي كيوان، إدوارد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

