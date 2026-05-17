أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بث حفل انطلاق العرض الأول لفيلم 7Dogs عبر شاشة قناة MBC مصر.

موعد نقل الحفل

ومن المقرر نقل الحفل يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 10 مساءً، ونشر تركي آل الشيخ برومو الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موضحا أنه سيتم بث حفل الإطلاق العالمي الأول للفيلم عبر شاشة "MBC مصر".

كواليس فيلم "7Dogs"

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، وناصر القصبي.

وتدور أحداث الفيلم حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة تضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضًا:

منها "عمر".. أعمال فنية أثارت الجدل بسبب تجسيد الشخصيات الدينية

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي



