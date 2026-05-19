أعربت الفنانة منة فضالي عن حزنها الشديد بعد وفاة كلبها، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، نشرت فيه صورًا تجمعها به.

وكتبت منة: "النهارده أوحش يوم في حياتي.. مات أول كلب ليا عاش معايا 12 سنة من أجمل سنين عمري، عشت معاه مراحل كتير وعاش معايا حزني وفرحي".

وأضافت: "مكنش مجرد كلب.. كان ابني، أول ابن ليا، هتوحشني أوي.. هفتقد جريك عليا أول ما أرجع من بره وحضنك ليا وحبك الصادق اللي ملوش حدود".

وتابعت: "للأسف أوحش حاجة إني شوفتك بتموت قدامي ومقدرتش أعمل حاجة.. سامحني، هتوحشني أوي، مش عارفة هعمل إيه بجد".

مشاركة منة فضالي في رمضان 2026

يُذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل قلب شمس

وتواصل منة فضالي تصوير مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته يسرا، درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وأشرف زكي.

أزمة سرقة منزل منة فضالي

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي كشفت مؤخرا تفاصيل تعرض منزلها بمدينة أكتوبر للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أن المتهمة حاولت تهريب المسروقات داخل أكياس القمامة.

