إعلان

"أوحش يوم في حياتي".. منة فضالي تنعى كلبها برسالة مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

06:57 م 19/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منة فضالي مع كلبها
  • عرض 3 صورة
    منة فضالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة منة فضالي عن حزنها الشديد بعد وفاة كلبها، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، نشرت فيه صورًا تجمعها به.

وكتبت منة: "النهارده أوحش يوم في حياتي.. مات أول كلب ليا عاش معايا 12 سنة من أجمل سنين عمري، عشت معاه مراحل كتير وعاش معايا حزني وفرحي".

وأضافت: "مكنش مجرد كلب.. كان ابني، أول ابن ليا، هتوحشني أوي.. هفتقد جريك عليا أول ما أرجع من بره وحضنك ليا وحبك الصادق اللي ملوش حدود".

وتابعت: "للأسف أوحش حاجة إني شوفتك بتموت قدامي ومقدرتش أعمل حاجة.. سامحني، هتوحشني أوي، مش عارفة هعمل إيه بجد".

مشاركة منة فضالي في رمضان 2026

يُذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل قلب شمس

وتواصل منة فضالي تصوير مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته يسرا، درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وأشرف زكي.

أزمة سرقة منزل منة فضالي

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي كشفت مؤخرا تفاصيل تعرض منزلها بمدينة أكتوبر للسرقة على يد خادمتها الأجنبية، موضحة أن المتهمة حاولت تهريب المسروقات داخل أكياس القمامة.

اقرأ أيضًا:
تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"

محمد سامي ينشر صورة مع ابنته سيلين.. والنجوم يعلقون

منة فضالي قلب شمس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
"بينها 300 جنيه غرامة".. تفاصيل الحكم على نجل ميدو بالحبس 7 أشهر في 4 اتهامات
حوادث وقضايا

"بينها 300 جنيه غرامة".. تفاصيل الحكم على نجل ميدو بالحبس 7 أشهر في 4 اتهامات
شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
زووم

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام