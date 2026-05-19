إعلان

"فخور بيك جدًا".. خالد سليم يوجه رسالة لـ ياسر جلال بعد اجتماع مجلس الشيوخ

كتب : سهيلة أسامة

08:17 م 19/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (1)
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (4)
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (5)
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (6)
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (7)
  • عرض 7 صورة
    نجوم الفن في اجتماع مجلش الشيوخ (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان خالد سليم صورًا من حضوره اجتماع مجلس الشيوخ المصري، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء.

ونشر خالد الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد بحضوري مناقشة حق الأداء العلني في مجلس الشيوخ ووجودي وسط زملائي وأساتذتي".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا سيادة النائب والفنان ياسر جلال على هذه المبادرة.. فخور بيك جدًا وبما طرحته في هذه الجلسة".

كما وجه الشكر إلى المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، على اهتمامهم بهذا الملف.

ويذكر أن مجلس الشيوخ استقبل، يوم الأحد الماضي، عددًا من نجوم الفن والإعلام للمشاركة في الاجتماع، من بينهم عمرو سعد، وميرفت أمين، وبيومي فؤاد، وإلهام شاهين، وخالد زكي، إلى جانب المخرج خالد جلال.

اقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف

خالد سليم مجلش الشيوخ خالد جلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
زووم

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف
هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب
اقتصاد

هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب
"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
زووم

"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام