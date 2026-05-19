شارك الفنان خالد سليم صورًا من حضوره اجتماع مجلس الشيوخ المصري، للمشاركة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح المقدم بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفناني الأداء.

ونشر خالد الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد بحضوري مناقشة حق الأداء العلني في مجلس الشيوخ ووجودي وسط زملائي وأساتذتي".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا سيادة النائب والفنان ياسر جلال على هذه المبادرة.. فخور بيك جدًا وبما طرحته في هذه الجلسة".

كما وجه الشكر إلى المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، على اهتمامهم بهذا الملف.

ويذكر أن مجلس الشيوخ استقبل، يوم الأحد الماضي، عددًا من نجوم الفن والإعلام للمشاركة في الاجتماع، من بينهم عمرو سعد، وميرفت أمين، وبيومي فؤاد، وإلهام شاهين، وخالد زكي، إلى جانب المخرج خالد جلال.

