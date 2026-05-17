نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسل الأمير الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد عام 2027.

أحمد عز مع سامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير

ضم الفيديو لقطات تجمع بين نجمي العمل أحمد عز وسامي الشيخ ومعهما المخرج ستيفن هوبكنز، وأخرى لـ عز أثناء تصوير عدد من المشاهد في شوارع القاهرة القديمة.

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbcوبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

قصة مسلسل الأمير

وتدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

