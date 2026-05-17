بالصور| أحمد عز وسامي الشيخ يواصلان تصوير مسلسل الأمير في القاهرة

كتب : منى الموجي

07:32 م 17/05/2026
    سامي الشيخ وأحمد عز
    سامي الشيخ
    أحمد عز وسامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير
    أحمد عز مع سامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير
    كواليس مسلسل الأمير
    كواليس تصوير مسلسل الأمير بطولة أحمد عز
    في كواليس مسلسل الأمير
    من كواليس مسلسل الأمير
    من كواليس تصوير مسلسل الأمير

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسل الأمير الذي من المقرر عرضه على منصة شاهد عام 2027.

أحمد عز مع سامي الشيخ في كواليس مسلسل الأمير

ضم الفيديو لقطات تجمع بين نجمي العمل أحمد عز وسامي الشيخ ومعهما المخرج ستيفن هوبكنز، وأخرى لـ عز أثناء تصوير عدد من المشاهد في شوارع القاهرة القديمة.

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbcوبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

قصة مسلسل الأمير

وتدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

