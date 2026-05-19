خطفت ليلى علوي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال مشاركتها في إحدى فعاليات حفل عشاء “Better World Fund”، خلال فعاليات مهرجان كان للأفلام السينمائية.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي

ونشرت ليلى علوي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بفستان أسود لامع طويل بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع فتحة ساق من الأمام.

وكتبت ليلى علوي تعليقًا على الصور: "مساء لا يُنسى"، حيث تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الإطلالة، وجاءت التعليقات كالتالي: "أحلى تحية"، "أجمل وأرقى سيدة"، "يلا بينا"، "جميلة جمال".

آخر أعمال ليلى علوي السينمائية

وكان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم "المستريحة" الذي عرض خلال موسم صيف 2025.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الشباب، من بينهم محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج عمرو صلاح.

