إعلان

أكبر ميزانية فيلم بالشرق الأوسط.. كواليس ومعلومات عن فيلم 7 Dogs

كتب : مروان الطيب

11:10 ص 19/05/2026 تعديل في 12:03 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد عز
  • عرض 25 صورة
    بلال فلاح مع أحمد عز وكريم عبد العزيز
  • عرض 25 صورة
    أضخم انفجار في تاريخ السينما
  • عرض 25 صورة
    بوستر فيلم سبيكتر
  • عرض 25 صورة
    بوستر فيلم 7 Dogs
  • عرض 25 صورة
    بوستر أيماكس لفيلم 7 Dogs
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد تتصدر بوستر الفيلم
  • عرض 25 صورة
    تفجيرات فيلم 7 Dogs (1)
  • عرض 25 صورة
    تفجيرات فيلم 7 Dogs (3)
  • عرض 25 صورة
    عادل العربي مع أحمد عز وكريم عبد العزيز
  • عرض 25 صورة
    تفجيرات فيلم 7 Dogs (2)
  • عرض 25 صورة
    فيلم 7 Dogs
  • عرض 25 صورة
    كريم عبد العزيز في كواليس التصوير
  • عرض 25 صورة
    عادل العربي وبلال فلاح
  • عرض 25 صورة
    كريم عبد العزيز
  • عرض 25 صورة
    سلمان خان
  • عرض 25 صورة
    كواليس أكبر انفجار في تاريخ السينما
  • عرض 25 صورة
    كواليس فيلم 7 Dogs
  • عرض 25 صورة
    مخرجا الفيلم عادل العربي وبلال فلاح
  • عرض 25 صورة
    مشاهد أكشن بفيلم 7 Dogs (1)
  • عرض 25 صورة
    كواليس فيلم 7 Dogs (2)
  • عرض 25 صورة
    مشاهد أكشن بفيلم 7 Dogs (2)
  • عرض 25 صورة
    مشاهد أكشن بفيلم 7 Dogs (3)
  • عرض 25 صورة
    كريم عبد العزيز في كواليس الفيلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة.

ونجح الفيلم قبل عرضه تجاريا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب تضمنه على أكبر تفجير وأكبر كمية مواد تفجيرية تم استخدامها بفيلم سينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

أكبر انفجار وأكبر مواد متفجرة تم استخدامها بمشهد واحد في فيلم سينمائي

نجح فيلم "7 Dogs" في تحطيم الرقم القياسي لمشهد تضمن تفجير وأكبر مواد متفجرة تم استخدامها بمشهد واحد في فيلم سينمائي وكان يحمل اللقب من قبل فيلم الأكشن والجاسوسية " Spectre" عام 2015.

أول فيلم مصري يتم عرضه رسميا بتقنية "أيماكس"

كشفت سينمات "أيماكس" العالمية عن عرض الفيلم بتقنية الأيماكس عالية الوضوح والدقة، وأصبح أول فيلم مصري يتم عرضه بهذه التقنية، وذلك من أجل الوصول بالمشاهد لأعلى درجات الرفاهية والمتعة السينمائية.

أكبر ميزانية لفيلم سينمائي في منطقة الشرق الأوسط

كشفت العديد من التقارير والإحصاءات العالمية منها موقع "Imdb" أن ميزانية الفيلم تتراوح ما بين 40 إلى 70 مليون دولار وهي الميزانية الإنتاجية الأضخم في تاريخ السينما المصرية والعربية، كما سيتم عرضه في أكثر من 26 ألف شاشة حول العالم.

أكبر تعاون بين نجوم بوليوود وهوليوود بفيلم مصري عربي

يشهد الفيلم تعاون نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم سواء السينما الهندية أو السينما الإيطالية والعالمية منهم نجم بوليوود سلمان خان، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

اقرأ أيضا:
بالصور.. جلسة تصوير رومانسية لـ كروان مشاكل وزوجته حفيدة شعبان عبدالرحيم

أوس أوس يعلن انتهاء تصوير فيلم 101 مطافي استعدادا لعرضه بالسينمات

7 Dogs تركي آل الشيخ أحمد عز أفلام عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطوات تركيب محطة طاقة شمسية فوق المنازل لتقليل فاتورة الكهرباء
أخبار مصر

خطوات تركيب محطة طاقة شمسية فوق المنازل لتقليل فاتورة الكهرباء
3 فرص لفوز الزمالك بالدوري حتى لو خسر أمام سيراميكا
رياضة محلية

3 فرص لفوز الزمالك بالدوري حتى لو خسر أمام سيراميكا
مفاجأة أمام النقض.. الطب النفسي يُدين "طالب الحقوق" في واقعة قتل "طفلة
حوادث وقضايا

مفاجأة أمام النقض.. الطب النفسي يُدين "طالب الحقوق" في واقعة قتل "طفلة
الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
أخبار مصر

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
15 صورة تكشف جمال وأناقة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير
زووم

15 صورة تكشف جمال وأناقة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو