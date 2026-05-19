قبل مونيكا بيلوتشي في "7 Dogs".. نجوم عالميون شاركوا في أفلام مصرية

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة.

ونجح الفيلم قبل عرضه تجاريا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب تضمنه على أكبر تفجير وأكبر كمية مواد تفجيرية تم استخدامها بفيلم سينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

أكبر انفجار وأكبر مواد متفجرة تم استخدامها بمشهد واحد في فيلم سينمائي

نجح فيلم "7 Dogs" في تحطيم الرقم القياسي لمشهد تضمن تفجير وأكبر مواد متفجرة تم استخدامها بمشهد واحد في فيلم سينمائي وكان يحمل اللقب من قبل فيلم الأكشن والجاسوسية " Spectre" عام 2015.

أول فيلم مصري يتم عرضه رسميا بتقنية "أيماكس"

كشفت سينمات "أيماكس" العالمية عن عرض الفيلم بتقنية الأيماكس عالية الوضوح والدقة، وأصبح أول فيلم مصري يتم عرضه بهذه التقنية، وذلك من أجل الوصول بالمشاهد لأعلى درجات الرفاهية والمتعة السينمائية.

أكبر ميزانية لفيلم سينمائي في منطقة الشرق الأوسط

كشفت العديد من التقارير والإحصاءات العالمية منها موقع "Imdb" أن ميزانية الفيلم تتراوح ما بين 40 إلى 70 مليون دولار وهي الميزانية الإنتاجية الأضخم في تاريخ السينما المصرية والعربية، كما سيتم عرضه في أكثر من 26 ألف شاشة حول العالم.

أكبر تعاون بين نجوم بوليوود وهوليوود بفيلم مصري عربي

يشهد الفيلم تعاون نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم سواء السينما الهندية أو السينما الإيطالية والعالمية منهم نجم بوليوود سلمان خان، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

