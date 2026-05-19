إعلان

شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف

كتب : نوران أسامة

07:03 م 19/05/2026

الفنان علي سيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان علي سيف، وأعلن خبر الوفاة صديقه الفنان إبراهيم عمران عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

رحيل علي سيف

وكتب: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله الفنان علي سيف، صديقي وحبيبي وعِشرة السنين، وكان يسعى ويجتهد وعلاقاته كويسة مع كل الناس، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين".

نبذة عن الراحل علي سيف

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، من بينها مسلسل أرض النعام، والدولي، وربع رومي، وسلسال الدم الجزء الثالث، وراجل وست ستات الجزء العاشر، إلى جانب فيلمي طلقة حظ ولعبة نيوتن.

وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل إيجار قديم، الذي عُرض عام 2022.

اقرأ أيضًا:
محمد سامي ينشر صورة مع ابنته سيلين.. والنجوم يعلقون

تعيين عبدالرحيم كمال مستشارًا لوزيرة الثقافة لشؤون الدراما

بدرية طلبة تعتذر لللفنان أحمد العوضي: "لم أقصد الإساءة له"

سلسال الدم راجل وست ستات علي سيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريسيتانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
رياضة عربية وعالمية

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريسيتانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
أخبار المحافظات

مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب
اقتصاد

هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب
"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
زووم

"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام