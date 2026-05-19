شارك في سلسال الدم ورجل وست ستات.. وفاة الفنان علي سيف

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان علي سيف، وأعلن خبر الوفاة صديقه الفنان إبراهيم عمران عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله الفنان علي سيف، صديقي وحبيبي وعِشرة السنين، وكان يسعى ويجتهد وعلاقاته كويسة مع كل الناس، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين".

نبذة عن الراحل علي سيف

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، من بينها مسلسل أرض النعام، والدولي، وربع رومي، وسلسال الدم الجزء الثالث، وراجل وست ستات الجزء العاشر، إلى جانب فيلمي طلقة حظ ولعبة نيوتن.

وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل إيجار قديم، الذي عُرض عام 2022.

