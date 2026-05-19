تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة ياسمين صبري الأخيرة؟

ظهرت ياسمين بفستان طويل "كت" باللون البيج مزينا بالكامل بتطريزات باللون الأسود اللامع ويتميز بأنه مكشوف عن منطقة الصدر، من تصميم "geyannayouness".

كيف جاء اختيار المكياج الترابي في هذه الإطلالة؟

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها.

لماذا اختارت ياسمين تسريحة الشعر المنسدل؟

واختارت ياسمين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

كيف أضافت المجوهرات من "chopard" لمسة فخامة على الإطلالة؟

زينت ياسمين إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق، من تصميم "chopard".

لماذا يعد اللون البيج خيارا مثاليا في المناسبات؟

وفقا لـ "WORLD FASHION"، فإن ارتداء فستان باللون البيج يتناسب مع مختلف المناسبات، إذ يمنح مرتديه مظهرا أنيقا وجذابة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق هذا اللون مع ألوان وإكسسوارات متعددة، مما يجعله عمليا وسهل الاستخدام في الإطلالات اليومية أو الرسمية.

