أطلت الفنانة وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الكروب توب البني مع الجينز الواسع في إطلالة وئام مجدي؟

ظهرت وئام بـ كروب توب "كت" باللون البني ونسقت معه بنطلون جينز "وايد ليج" باللون الأزرق الفاتح.

لماذا اختارت المكياج الناعم مع إطلالتها الكاجوال؟

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

لماذا اختارت وئام مجدي تسريحة الشعر المرفوع؟

اختارت وئام تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

كيف نسقت وئام مجدي الحذاء والإكسسوارات مع إطلالتها؟

نسقت وئام مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون الأسود وحقيبة يد بنفس اللون.

ما دور الإكسسوارات في إبراز أناقة الإطلالة؟

زينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من أسورة وحلق وسلسلة.

لماذا يعد الكروب توب البني خيارا عصريا وسهل التنسيق؟

وبحسب موقع "instyle"، يجمع الكروب توب باللون البني بين البساطة والأناقة، حيث إنه يساعد على إبراز الإطلالة دون مبالغة، كما يسهل تنسيقه مع ألوان متعددة مثل الأبيض والأسود والجينز، كما فعلت الفنانة وئام مجدي.

اقرأ أيضا:

ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان كان

بينهن ياسمين صبري ونادين نجيم.. فنانات عرب تألقن في مهرجان كان

نجمات خطفن الأنظار بفساتين "حورية البحر" في مهرجان كان (صور)