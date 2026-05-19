البنك الزراعي المصري يواصل مبادرة "سكة خير" في الإسكندرية والبحيرة

إعلان تحريري:

يواصل البنك الزراعي المصري تنفيذ محطات جديدة من مبادرة "سكة خير" بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، في إطار حرص البنك على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.

ووزع البنك ضمن مبادرته كوبونات لشراء السلع الغذائية، بما يتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

واستقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفد البنك برئاسة السيد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، تناول اللقاء، تعزيز التعاون بين البنك ومحافظة الإسكندرية للمساهمة في جهود التطوير للحفاظ على هويتها الساحلية المميزة كواحدة من أعرق مدن البحر المتوسط ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمق تاريخها ومكانتها الفريدة. وانطلاقا من ذلك استعرض الجانبين إمكانية دعم البنك لتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، بما في ذلك إحلال سيارات التاكسي، من خلال برامج تمويلية ميسرة بما ينعكس على دعم البنية الخدمية وتحسين كفاءة الحركة داخل المدينة السياحية ضمن رؤية تنموية متكاملة.

كما اطلع محافظ الإسكندرية على مبادرة البنك الإنسانية "سكة خير"، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، وتهدف إلى توزيع كوبونات السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

ضم وفد البنك كلًا من سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، إبراهيم عطي، المستشار التنفيذي للفروع، فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي للفروع، ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، محمد سويسي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، وعادل عبد المنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا،

وفي البحيرة استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في الخدمات التمويلية والزراعية المقدمة للمزارعين وأصحاب المشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وبرامج تمويل صغار المزراعين، علاوة على دعم مشروعات تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، من خلال قيام البنك بتمويل المنتجين وصغار مربي الماشية لتعزيز قدراتهم الانتاجية، و دعم مشروعات تحسين سلالات الماشية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزراعين ومربي الماشية على أرض المحافظة.

كما ناقش الجانبين آليات التعاون المشترك في تحسين منظومة النقل الجماعي بالمحافظة لإطلاق مبادرة لإحلال السيارات و المساهمة في تحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي بالمحافظة، بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال قيام البنك بتمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات ووسائل النقل الجماعي على مستوى المحافظة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بتسهيلات كثيرة غير مسبوقة، لدعم أصحاب وسائقي السيارات

وخلال جولة في المحافظتين، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البنك وكافة محافظات الجمهورية، انطلاقًا من أن البنك يمتلك أكبر شبكة فروع تمتد في جميع المحافظات، ويقدم خدماته التمويلية والمصرفية لقطاع عريض من المواطنين، مؤكدا أنه خلال زيارة إدارة البنك للمحافظات سعى البنك لبحث الفرص الاستثمارية بها وفقا لطبيعة كل محافظة والنشاط الاقتصادي السائد بها، بهدف تلبية متطلبات التنمية بها وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، علاوة على العمل معا لتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة داخل المحافظات، من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية مع المبادرات الاجتماعية، لتحقيق التمكين الاقتصادي بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر توفير فرص العمل، ودعم الرعاية الصحية والتعليم، جنبا إلى جنب مع تقديم تسهيلات تمويلية لكافة الأنشطة الانتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأوضح أهمية الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، في تحقيق تأثير مباشر لخدمة كافة أفراد المجتمع وتحسين جودة المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، في الوقت الذي يقود فيه البنك التغيير البناء من خلال الحلول المصرفية التي نعمل عليها، لتعظيم قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه من هذا المنطلق أطلق البنك مبادرة سكة خير لتكون مظلة إنسانية تدعم الأسر الأكثر احتياجا، في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من بين صور الدعم التي يقدمها البنك توزيع كوبونات السلع الغذائية على المستحقين بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية لإدخال السرور عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تماشيا مع توجهات الدولة بضرورة تضافر كافة الجهود لدعم الأسر الأكثر احتياجا باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مترابطة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

نبذة عن البنك الزراعي المصري:

يُعد البنك الزراعي المصري أحد أقدم وأهم البنوك المتخصصة في دعم القطاعين الزراعي والريفي في مصر، حيث يضطلع بدور تنموي محوري في تمويل الأنشطة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. تأسس البنك عام 1930 ويعمل كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، ويقدم خدماته من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 1200 فرع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.