استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي ، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.

يأتي ذلك نتيجة توفير البنك الزراعي المصري كافة مقومات النجاح لموسم القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى.

ويحظى موسم توريد القمح بمتابعة دورية من الإدارة العليا للبنك من خلال جولات ميدانية مستمرة للشون والسعات التخزينية التابعة للبنك، آخرها قيام وفد البنك برئاسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك في محافظة البحيرة، للاطمئنان على سير أعمال التوريد وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، وتوفير كافة التسهيلات لهم.

ويُعد البنك الزراعي المصري من أهم الجهات التسويقية المسئولة عن استلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرًا لامتلاكه أكبر طاقة تخزينية على مستوى الجمهورية، حيث يوفر البنك 180 موقع تخزيني لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم، إلى جانب توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين.

وعن أكثر المحافظات توريداً للقمح، تأتي محافظة المنيا في المقدمة، يليها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.

الجدير بالذكر، أن البنك الزراعي المصري يتيح صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية، كما يوفر البنك إمكانية فتح حساب مصرفي للموردين والحصول على بطاقة مدفوعة مقدمًا لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، أو اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، مع التأكيد على إعفاء هذه المستحقات من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية، وصرفها كاملة وفقًا للأسعار والحوافز المعلنة من الدولة.

نبذة عن البنك الزراعي المصري:

يُعد البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، إذ يقوم بدور محوري في دعم وتمويل القطاعين الزراعي والريفي، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي. تأسس البنك عام 1930، ويعمل حاليًا كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، يهدف البنك إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف الأنشطة الزراعية والتنموية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، مدعومًا بشبكة واسعة تضم أكثر من 1200 فرع وبنية تحتية تخزينية متطورة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من دوره كمؤسسة مصرفية تنموية رائدة في مصر.