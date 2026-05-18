علق ناقد الموضة هايك شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" على إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2026، ونستعرض في هذا التقرير أبرز الإطلالات وتحليلها.

ياسمين صبري

علق ناقد الموضة هايك شاهين على إطلالة الفنانة ياسمين صبري قائلا: "الفستان موفق من حيث التنسيق العام، لكنه أشار إلى قلة التنوع في أسلوبها، موضحا أن الشعر والمكياج والمجوهرات الفخمة متشابهة دائما، ما يجعل الإطلالات متكررة وتفتقر إلى التجديد.

نور الغندور

أوضح ناقد الموضة هايك شاهين أن فستان الممثلة والإعلامية نور الغندور أن الفستان مناسب لقوامها، إلا أن الموديل قديم والتنسيق العام غير موفق، وقيم الإطلالة بـ 8/ 10.

بلقيس فتحي

أشاد شاهين بالشعر والمكياج ولون الفستان، مؤكدا أن القصة أنيقة والقماش فخم، كما اعتبر أن المجوهرات مناسبة تماما مع الإطلالة.

لكنه أشار إلى أن نهاية الفستان من الأسفل لم تستغل بالشكل الأمثل، حيث كان يمكن تصميمها بطريقة تكمل فخامة الفستان.

وقيم شاهين الإطلالة بـ 8.75/10.

نادين نسيب نجيم

أكد ناقد الموضة أن إطلالة نادين الأخيرة تشبه إطلالة قديمة لها من تصميم أرماني بنسبة تصل إلى 90% من حيث الأسلوب والموديل، مما يقلل عنصر التجديد على السجادة الحمراء.

أشار النقاد إلى أن الفستان المخملي غير مناسب لموسم الصيف في مهرجان كان 2026، كما أن اختيار المجوهرات لم يكن موفقا، لكن تسريحة الشعر والمكياج كانوا مناسبين للإطلالة.

ليلى زاهر

وصف هايك الإطلالة بأنها مثال للنعومة والأناقة الكلاسيكية، حيث جاء الفستان هادئا وراقيا، وأظهر جمالها بشكل ملفت، ما جعلها محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء.

كما أن الفستان مناسب للحامل مع توزيع الريش بطريقة متناسقة وجميلة، وأيضا قصة الأكتاف أنيقة جدا وأضفت على الإطلالة لمسة راقية.

والتنسيق العام مثالي بين الشعر والمكياج والمجوهرات، ما جعل الإطلالة متكاملة.

هاندا ارتشيل

علق هايك على إطلالة الممثلة التركية هاندا ارتشيل قائلا: "الإطلالة فخمة جدا وتم التجهيز لها مسبقا بعناية دون مبالغة، ما منحها طابعا أنيقا وجذابا.

بالإضافة إلى أن اللون الذهبي أضفى على الإطلالة إشراقة مميزة، وتصميم الصدر والفستان بشكل عام موفق.

التنسيق بين الشعر والمكياج موفقا للغاية وزاد من مع فخامة الإطلالة دون مبالغة.

نارين بيوتي

أوضح ناقد الموضة أن الفستان الأسود لـ اليوتيوبر وصانعة المحتوى السورية نارين بيوتي مليء بالقصات والتفاصيل الثقيلة، مما يجعله يبدو قديما.

وكان من الأفضل استخدام لون أخف أو قماش أكثر نعومة بدلا من القماش الثقيل واللون الداكن.

ولم يكن تنسيق المجوهرات موفقا مع قصة الفستان وطريقة تصفيف الشعر، بينما جاء المكياج ناعما لكنه غير ملفت، وقيم الإطلالة بـ 7/10.

