تألقت عدد من الفنانات، في الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام حاليا بمدينة كان الفرنسية.

نجمات الفن في مهرجان كان

وحرصت عدد من نجمات الفن على التواجد على السجادة الحمراء بمهرجان كان، أبرزهن: ليلى أحمد زاهر، ياسمين صبري، نور الغندور، المطربة اليمنية بلقيس فتحي، ناردين بيوتي، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ميلا الزهراني.

ليلى أحمد زاهر بصحبة زوجها هشام جمال

وظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بصحبة زوجها الفنان هشام جمال، وارتدت فستان أنيق باللون الوردي في حفل الافتتاح، وظهرت في شهور الحمل الأخيرة.

