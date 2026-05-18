نجمات خطفن الأنظار بفساتين "حورية البحر" في مهرجان كان (صور)

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 18/05/2026 تعديل في 12:52 م
    اختارت بلقيس وضع مكياجا قويا باللون الأحمر
    الممثلة وعارضة الأزياء الهولندية ميليسا باموك
    اليوتيوبر السورية نارين بيوتي
    بلقيس فتحي
    ميلا الزهراني
    ليلى أحمد زاهر
    ميلا الزهراني بفستان ميرميد
    اعتمدت نارين تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين
    نور الغندور بفستان طويل بقصة الكب باللون الفضي
    نور الغندور

يشهد مهرجان كان السينمائي كل عام تألق النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات تخطف الأنظار.

وتألقت مجموعة من النجمات بفساتين بصيحة "الميرميد"، مما أضفى لمسة ساحرة وفاخرة لإطلالاتهن على السجادة الحمراء.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز النجمات التي تألقن بفساتين بصيحة "الميرميد" في مهرجان كان 2026.

نارين بيوتي

ظهرت اليوتيوبر وصانعة المحتوى السورية نارين بيوتي بفستان طويل "كت" باللون الأسود بقصة "الميرميد" مزينا بتطريزات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ليلى زاهر

ارتدت النجمة ليلى زاهر فستان طويل باللون الوردي مزينا بالريش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بلقيس فتحي

أطلت النجمة بلقيس فتحي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع ومصنوع من الشيفون من الأسفل، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، وتركت شعرها منسدلا.

نور الغندور

ظهرت الممثلة والإعلامية نور الغندور بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي من الأعلى والكشمير من الأسفل مصنوع من الساتان، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ميليسا باموك

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الهولندية ميليسا باموك بفستان طويل باللون الأخضر بقصة "الكب" باللون الأخضر، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ميلا الزهراني

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني بفستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين
سيراميكا يفقد جهود 3 لاعبين أمام الزمالك في ختام الدوري
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
