كشفت الفنانة غادة عادل عن حضورها اجتماع مناقشة "حق الأداء العلني" الذي أقيم بمجلس الشيوخ وسط حضور نخبة من نجوم الفن.

ونشرت غادة عادل صورا من كواليس الاجتماع عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة تذكارية مع الحضور.

وكتبت: " كل الشكر والتقدير للنائب الفنان والأخ العزيز ياسر جلال على دعوته الكريمة لحضور جلسة مجلس الشيوخ الخاصة بمناقشة ملف حق الأداء العلني، وذلك بحضور نخبة مميزة من الزملاء الفنانين".

وتابعت: "كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد عمران، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس المصري للملكية الفكرية، على اهتمامهم بهذا الملف الهام الذي طال انتظاره".

وأضافت: "سعدت بالمشاركة في هذا النقاش المهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وأتمنى أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إيجابية تدعم حقوق المبدعين والفنان".

آخر مشاركات غادة عادل في السينما

كانت آخر مشاركات غادة عادل على شاشة السينما بفيلم "فاميلي بيزنس" بطولة الفنان محمد سعد وعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء حول الأزمات العائلية في قالب ساخر، إذ تنفجر الصراعات المكتومة بين أفراد الأسرة الواحدة في سلسلة من المواقف الطريفة.

يشارك ببطولة الفيلم كل من هيدي كرم، دنيا سامي، سلوى محمد علي، أحمد الرافعي، إخراج وائل إحسان.

اخر مشاركات غادة عادل في الدراما التلفزيونية

بينما كانت آخر مشاركات غادة عادل في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتر حساس 2” عام 2025.

وشارك في بطولة المسلسل كل من إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، رانيا منصور، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

