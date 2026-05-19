وزير العمل يحقق حلم بطلة مصر راندا حسني ويوفر لها فرصة عمل خلال يوم

كتب : محمد أبو بكر

02:45 م 19/05/2026

حسن رداد وزير العمل

أعلنت وزارة العمل نجاح الوزير حسن رداد في تحقيق حلم البطلة المصرية راندا حسني، لاعبة منتخب مصر من ذوي الهمم في لعبة القوس والسهم، وتوفير فرصة عمل مناسبة لها بإحدى الشركات الدولية الكبرى، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من لقائه بها بديوان عام الوزارة.

الوزير يشهد "توقيع عقد العمل" لراندا حسني

شهد وزير العمل مراسم توقيع عقد العمل الخاص براندا للعمل بشركة آر تي جي الدولية للتجارة والاستثمار، بحضور مسؤول من الشركة، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد براتب مجزٍ، تقديرًا لمسيرتها الرياضية والإنسانية الملهمة.

كان الوزير قد استقبل البطلة المصرية عقب استغاثة نشرتها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، طالبت خلالها بالحصول على فرصة عمل مناسبة، حيث وجه بسرعة التحرك لتوفير فرصة تليق بما حققته من نجاحات رفعت اسم مصر في المحافل الدولية.

حسن رداد لراندا: "أنتِ نموذج مُلهم يستحق الدعم"

خلال توقيع العقد، حرص وزير العمل على توجيه كلمات دعم وتقدير لراندا حسني، مؤكدًا أن ما حققته من نجاح رغم التحديات يجعلها نموذجًا مُلهمًا للشباب المصري.

وقال الوزير: "أنتِ نموذج مُلهم يستحق الدعم.. والدولة لن تتأخر عن مساندة أصحاب الإرادة والكفاح".

"تمكين ذوي الهمم" وتوفير فرص عمل لائقة

أكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص، إيمانًا بقدراتهم الكبيرة وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وأعربت راندا حسني عن سعادتها الكبيرة بسرعة الاستجابة، موجهة الشكر لوزير العمل ولكل من ساهم في تحقيق حلمها، مؤكدة أن ما حدث يمثل رسالة أمل كبيرة لكل أصحاب التحديات بأن الدولة تقف بجانبهم وتدعمهم.


تعد راندا حسني واحدة من النماذج المصرية الملهمة، فهي لاعبة بمنتخب مصر من ذوي الهمم في لعبة القوس والسهم، وحاصلة على المركز الثامن عالميًا في بطولة العالم للقوس والسهم التابعة للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين بمدينة برمنجهام الإنجليزية عام 2023.

كما حصلت راندا على ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وماجستير إدارة أعمال من الجامعة الملكية البريطانية، إلى جانب موهبتها الفنية كعازفة «كونتراباص» بأوركسترا النور والأمل، فضلًا عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة تقديرًا لمسيرتها الملهمة.

