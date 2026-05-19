انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات اليوم، وهو يستخدم في صناعة السبائك، ويعد أي انخفاض في أسعار الذهب هو فرصة للشراء.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار السبائك "BTC" بالمصنعية للراغبين في الاستثمار في الذهب:

أسعار سبائك BTC بالمصنعية

وكانت شركة BTC رفعت سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام واحد، إلى 185 جنيها للجرام، في شهر اكتوبر الماضي، بحسب بيانات الشركة السابقة، ليكون سعر السبيكة الجرام اليوم نحو 8013 جنيها.

وحددت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، نحو 110 جنيهات للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 19845 جنيها.

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 85 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 39565 جنيها.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات نحو 82 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 79100 جنيه.

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 80 جنيها للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 185160 جنيه.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 79 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 245908 جنيها.

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 77 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نخو 395250 جنيها.

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 70 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 789800 جنيه.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.



