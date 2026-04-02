فيديو| ميرنا جميل وسامي مغاوري يروجان للموسم الخامس من مسلسل اللعبة

كتب : مروان الطيب

05:48 م 02/04/2026
    الفنان سامي مغاوري
    ميرنا جميل وسامي مغاوري يروجان للموسم الخامس من مسلسل اللعبة (1)
    الفنانة ميرنا جميل
    ميرنا جميل وسامي مغاوري يروجان للموسم الخامس من مسلسل اللعبة (2)

يواصل فريق عمل الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" الترويج للمسلسل المقرر عرضه على منصة "mbc شاهد" 12 أبريل الجاري.

نشرت الفنانة ميرنا جميل إحدى بطلات المسلسل مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله مع الفنان سامي مغاوري الذي يشاركها بطولة المسلسل وظهرا وهما يغنيان سويا وكتبت ميرنا على الفيديو: "بابا".

كواليس الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة"

تدور أحداث الموسم الخامس من مسلسل حول استكمال التحديات ما بين مازو و وسيم اللذان يتعرضان للعديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الجزء الخامس كل من هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، محمد ثروت، مي كساب، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

أعمال تنتظر عرضها ميرنا جميل قريبا

تشارك الفنانة ميرنا جميل بفيلم "الكراش" وسط مجموعة من النجوم هم أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رض، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا واارومانسية، حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء بينهما عن طريق الصدفة ويتحول لعلاقة مليئة بالمواقف الطريفة، ويسلط الفيلم الضوء على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين وهب يمكن للحب أن يذيب كل تلك الفوارق أم لا ؟.

