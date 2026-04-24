تواصل الفنانة ميرنا جميل الاستمتاع بإجازتها في مونت كارلو بموناكو، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت ميرنا مرتدية إطلالة أنيقة وهي تتجول بعدد من الشوارع العامة هناك، كما ظهرت داخل طائرة هليكوبتر والتقطت العديد من الصور التذكارية.

ميرنا جميل تشارك في مسلسل "اللعبة: الكلاسيكو"

شاركت الفنانة ميرنا جميل في الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعنوان "الكلاسيكو" الذي بدأ عرضه مؤخرا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث الموسم الخامس حول استمرار مغامرات وسيم ومازو، إذ يعاني وسيم من ضائقة مالية ويحاول الجميع مساعدته، وعلى جانب آخر يعيش مازو في رفاهية بعد الاستحواذ على الأموال، إلى أن تفرض عليهم اللعبة تحديات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كسب، سامي مغاوري، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي وفادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

ميرنا جميل تنتظر عرض فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي 11 يونيو المقبل.

