قبل مونيكا بيلوتشي في "7 Dogs".. نجوم عالميون شاركوا في أفلام مصرية

ينتظر جمهور السينما، طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، والتي انتهى صناعها من تصويرها وفي انتظار الإعلان عن موعد طرحها بدور العرض السينمائي.

وتشهد هذه الأعمال عودة لعدد من النجوم الذين غابوا عن السينما لسنوات منهم يسرا وأحمد حلمي.

كواليس فيلم 101 مطافي



يشارك في بطولة فيلم "101 مطافي" نخبة من نجوم السينما المصرية أبرزهم بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة، هدى الإتربي، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

"أضعف خلقه" أحمد حلمي

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعف خلقه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري، ويمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب عن آخر أفلامه "واحد تاني" عام 2022.



فيلم "أضعف خلقه" من تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

"ابن مين فيهم؟" ليلى علوي وبيومي فؤاد

تدور أحداث فيلم "ابن مين فيهم" حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

"بيج رامي" رامز جلال

ينتظر الفنان رامز جلال عر فيلمه الكوميدي "بيج رامي"، يشارك ببطولة الفيلم كل من بسمة بوسيل، محمدأنور، نسرين أمين، محمود حافظ، محمد عبد الرحمن، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

"الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي

تدور أحداث فيلم "الجواهرجي" في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويعيد النجم محمد هنيدي التعاون مع النجمة منى زكي بأحداث الفيلم بعد غياب سنوات عن آخر تعاون لهما معا بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

"وتر واحد" آسر ياسين و ويجز

فيلم "وتر واحد" هو أول تعاون يجمع الفنان آسر ياسين ومطرب الراب ويجز على شاشة السينما.

ويشاركهما البطولة مجموعة من النجوم هم تارا عماد، مايان السيد، تأليف وإخراج علي العربي، وعلى الرغم من انتهاء التصوير إلا أن الشركة المنتجة لم تعلن عن موعد رسمي لطرحه تجاريا.

الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة النجمة يسرا وتدور أحداثه حول الإعلامية (دينا الكردي) التي تدير مركزاً لتمكين المرأة، وتطلق حملة ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لدعم السيدات ومواجهة التعنت أو غياب التفاهم في الحياة الزوجية، وتواجه الحملة جدلاً واسعاً في الشارع بين مؤيدين ومعارضين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، محمد جمعة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

طه الغريب لـ حسن الرداد



انتهى الفنان حسن الرداد من تصوير فيلمه الجديد "طه الغريب"، ويشاركه البطولة تارا عماد، خالد الصاوي، جميلة عوض، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

