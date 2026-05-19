تشارك النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي ببطولة فيلم الأكشن والإثارة "7 Dogs" المقرر بدء عرضه في السينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

وشارك العديد من ألمع النجوم حول العالم بأفلام مصرية حققت نجاحا كبيرا بشباك التذاكر، وكان ظهورهم بهذه الأفلام بمثابة مفاجأة للجمهور على شاشة السينما.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم عالميون ظهروا في أفلام مصرية:

كيت بلانشيت فيلم "كابوريا" عام 1990

ظهرت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، كيت بلانشيت بأحد مشاهد فيلم "كابوريا" وكانت من ضمن المجاميع.

وتحدثت النجمة العالمية كيت بلانشيت، عن ظهورها في فيلم "كابوريا"، وكشفت كواليس مشاركتها خلال جلسة الحوار التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة، لمهرجان الجونة السينمائي.

وعن كواليس ظهورها في فيلم "كابوريا"، الذي عرض عام 1990، قالت كيت بلانشيت: "في شخص قالي بيعملوا فيلم تعالي، وشاركي فيه مقابل دولارات وفلافل مجانية".

وتابعت قائلة: "لم أكن مخططة لأكون ممثلة وقتها، ولم يعطوني فلافل فغادرت".

مايك تايسون وذا ماونتن "حملة فرعون" 2019

شارك الملاكم العالمي مايك تايسون ضمن أحداث فيلم "حملة فرعون" عام 2019، كما شارك نجم مسلسل "لعبة العروش" ذا ماونتن وشارك الثنائي بالعديد من مشاهد الأكشن ضمن أحداث الفيلم.

سكوت آدكنز

شارك سكوت آدكنز بطل سلسلة أفلام Undisputed والشهير باسم "بويكا" في فيلمي "حرب كرموز" (2018)، و"مطرح مطروح" (2023).

الممثل التركي خالد أرغينتش

(المعروف بشخصية السلطان سليمان)، وشارك في فيلم "كازابلانكا" (2019) بطولة الفنان أمير كرارة.

نجوم فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" مجموعة من ألمع النجوم حول العالم هم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم السينما الهندية سلمان خان، الممثل الدنماركي العالمي جيانكارلو اسبوزيتو،

