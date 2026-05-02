أحمد السقا يشهد على كتب كتاب أحد أبطال العتاولة

تميم يونس يحتفل بحفل زفاف على فتاة من خارج الوسط الفني

تصوير - إسلام فاروق:

شهد عزاء والد الفنان حمدي الميرغني في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، توافد نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة.

بدء عزاء والد حمدي الميرغني

وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجانب الميرغني، أبرزهم الفنان أحمد السقا والفنان أشرف عبدالباقي.

وكان من بين الحاضرين الفنان حسن الرداد، الذي قدم واجب العزاء وحرص على مواساة الميرغني.

حضور نجوم الفن عزاء والد حمدي الميرغني

حرص نجوم مسرح مصر، على الحضور ومواساة حمدي المرغني، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان محمد أسامة أوس أوس والفنان محمد عبد الرحمن، والفنان محمد أنور.

كما حضرت العزاء أيضًا الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة الشابة رنا رئيس، وغيرهم من نجوم الفن، حيث حرص حمدي الميرغني على استقبالهم.

يذكر أن والد حمدي الميرغني توفي يوم الأربعاء، حيث شيعت الجنازة وأقيم العزاء في مدينة السويس يومي الخميس والجمعة.

اقرأ أيضا..

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يمنح جائزة سمير فريد لفيلم عين السمكة

تكريم المخرج روبرتو إركولالو من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير