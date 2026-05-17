مجدي الهواري بعد خسارة الزمالك في الكونفدرالية: "زعلانين على الـ 4 مليون

علقت الفنانة مي كساب، على خسارة نادي الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية في المباراة التي جمعته مساء السبت على استاد القاهرة الدولي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، وانتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

نشرت مي كساب تعليقها على خسارة نادي الزمالك عبر صفحتها على "x" وكتبت: "جمهور الزمالك العظيم الوفي من قبلي حقكم علينا والله ما تستاهلوش تزعلوا، دموعكم غالية علينا قوي".

كما هنأت نادي اتحاد العاصمة الجزائري وكتبت: "مبروك للجزائر الشقيقة، فريق يستحق الفوز".

مي كساب تحقق نجاحا كبيرا بمسلسل "نون النسوة" في رمضان 2026

حققت الفنانة مي كساب نجاحا كبيرا بمسلسل "نون النسوة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث أحداث المسلسل حول الأختين "شريفة" مي كساب، و "زينات" هبة مجدي، إذ نشاهد عالمين مختلفين تحت سقف واحد، غير أن الرؤية والطموح والاختيارات تصنع فجوة تتسع تدريجيًا بين الأختين، لتتحول الحكاية إلى مواجهة بين قناعات متباينة حول معنى النجاح والقيمة والكرامة.

يشارك ببطولة المسلسل كل من مي كساب، ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال مي كساب

كانت آخر أعمال الفنانة مي كساب بالموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعنوان "الكلاسيكو" الذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تستمر في الموسم الخامس مغامرات وسيم ومازو، إذ يعاني وسيم من ضائقة مالية ويحاول الجميع مساعدته، وعلى جانب آخر يعيش مازو في رفاهية بعد الاستحواذ على الأموال، إلى أن تفرض عليهم اللعبة تحديات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

وشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

