كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالقيادة برعونة وأداء حركات استعراضية، والتعدي عليها وعلى صديقتها بالسب، ومحاولة الاستيلاء على هاتفها المحمول أثناء قيامها بتصوير الواقعة بطريق كورنيش المعادي.

المتضررتان تتهمان السائق بالتعدي والسب

وبالفحص أمكن التوصل إلى القائمة بالنشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبصحبتها صديقتها المقيمة بالدائرة ذاتها؛ وبسؤالهما اتهمتا قائد السيارة بالتعدي عليهما بالسب والشتم إثر خلافات نشبت بين الطرفين حول قيمة الأجرة، ومحاولته الاستيلاء على هاتف إحداهما لمنعها من توثيق الواقعة أثناء التصوير.

تحديد وضبط السيارة وقائدها

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الأجرة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة؛ وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلاف التمشاد التلفظي بينهما.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

