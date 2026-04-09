بعد ظهوره على بوسترات مسلسل "اللعبة 5".. معلومات عن محمد عمرو الليثي

كتب : مروان الطيب

09:53 م 09/04/2026 تعديل في 10:34 م
    محمد الليثي مع المخرج معتز التوني
    محمد الليثي مع مصطفى غريب وأحمد رمزي
    الفنان محمد عمرو الليثي
    محمد عمرو الليثي في كواليس تصوير مسلسل اللعبة
    محمد عمرو الليثي مع أميرة أديب
    محمد الليثي مع هشام ماجد ومحمد أوتاكا
    محمد عمرو الليثي مع حمزة نمرة
    محمد الليثي مع والده عمرو الليثي
    محمد عمرو الليثي مع دنيا سمير غانم
    محمد عمرو الليثي يتصدر بوستر مسلسل اللعبة

تصدر الفنان الشاب محمد الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي أحد بوسترات الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه يوم 12 أبريل الجاري.

نجل عمرو الليثي يشارك بمسلسل "اللعبة 5"

يشارك محمد عمرو الليثي في مسلسل "اللعبة" بجانب نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا وليد، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، محمد ثروت، أحمد فتحي.

نقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن محمد عمرو الليثي:

1- يتابعه أكثر من 64 ألف متابع على إنستجرام.

2- نجل الإعلامي عمرو الليثي.

3- جده هو السيناريست الراحل ممدوح الليثي.

4- شقيقه السيناريست شريف الليثي.

5- كانت بدايته كممثل بفيلم "جحيم في الهند" عام 2016.

6- شارك الفنان بيومي فؤاد بطولة مسلسل "كابتن أنوش" عام 2017.

7- شارك بالجزء الأول من مسلسل "اللعبة" عام 2020.

8- شارك الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "المعلم" عام 2024.

9- كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الكابتن" عام 2025 بطولة الفنان أكرم حسني.

10- خاله هو المخرج الكبير معتز التوني.

اقرأ أيضا:
أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"

كندة علوش تعلق على أحداث لبنان: "يا رب تكون آخر الشدائد"

محمد عمرو الليثي مسلسل اللعبة هشام ماجد

فيديو قد يعجبك



