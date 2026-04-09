أبرزهم إلهام شاهين وأسماء جلال.. نجوم الفن يدعمون لبنان بعد تعرضها لعدوان

تظهر في شوارع تركيا.. بوسي تنشر صورا من رحلتها لاسطنبول

تصدر الفنان الشاب محمد الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي أحد بوسترات الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" المقرر عرضه يوم 12 أبريل الجاري.

نجل عمرو الليثي يشارك بمسلسل "اللعبة 5"

يشارك محمد عمرو الليثي في مسلسل "اللعبة" بجانب نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا وليد، سامي مغاوري، محمد أوتاكا، محمد ثروت، أحمد فتحي.

نقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن محمد عمرو الليثي:

1- يتابعه أكثر من 64 ألف متابع على إنستجرام.

2- نجل الإعلامي عمرو الليثي.

3- جده هو السيناريست الراحل ممدوح الليثي.

4- شقيقه السيناريست شريف الليثي.

5- كانت بدايته كممثل بفيلم "جحيم في الهند" عام 2016.

6- شارك الفنان بيومي فؤاد بطولة مسلسل "كابتن أنوش" عام 2017.

7- شارك بالجزء الأول من مسلسل "اللعبة" عام 2020.

8- شارك الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "المعلم" عام 2024.

9- كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الكابتن" عام 2025 بطولة الفنان أكرم حسني.

10- خاله هو المخرج الكبير معتز التوني.

