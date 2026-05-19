دخل الفنان بيومي فؤاد قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع خضوعه للمحاكمة اليوم في 4 قضايا أمام محكمة الأسرة.

ويخضع بيومي فؤاد للمحاكمة أمام محكمة أسرة قصر النيل المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بسبب 4 دعاوى مقامة من طليقته، تحمل أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة.

تفاصيل مقاضاة بيومي فؤاد

وأعلنت طليقة الفنان بيومي فؤاد رفعها 4 دعاوى تتعلق بنفقة الطفل، ونفقة المدرسة، والمسكن، والحضانة، مؤكدة أن محاولات تسوية النزاع وديًا قد فشلت.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أنها حصلت مؤخرًا على حكم قضائي يمنحها "الولاية التعليمية" على طفلها، الأمر الذي يتيح لها قانونيًا اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الابن دون الحاجة لموافقة الأب، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن المصروفات الدراسية والتزامات الطفل الأساسية.

مسلسل "الفرنساوي"

على الصعيد الفني، يشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة مسلسل "الفرنساوي" الذي يعرض عبر منصة "يانجو بلاي".

يذكر أن مسلسل "الفرنساوي" يضم نخبة من النجوم، وهم: عمرو يوسف، وجمال سليمان، وسوسن بدر، وسامي الشيخ، وعائشة بن أحمد، وإنجي كيوان، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

اقرأ أيضا:



حفل زفاف حفيدة شعبان عبد الرحيم وكروان مشاكل (صور وفيديو)

أول تعليق من زينة بعد حبس المتهمين بمطاردة نجليها بكلب



