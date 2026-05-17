احتفل الفنان محمد إمام بعيد ميلاد والده الزعيم عادل إمام، بمناسبة بلوغه عامه الـ86، وسط تفاعل واسع من الجمهور ونجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد إمام مقطع فيديو ظهر خلاله الزعيم وهو يطفئ شموع عيد ميلاده، وعلق على الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد الزعيم.. أنجح فنان في التاريخ".

تهاني نجوم الفن لعادل إمام

وتلقى الزعيم عادل إمام عددًا كبيرًا من رسائل التهنئة من نجوم الوسط الفني، حيث كتبت الفنانة منى زكي: "ربنا يخليك لينا كلنا.. بنحبك أوي وكل سنة وأنت طيب وبخير وصحة"، بينما علق الفنان محمد أسامة "أوس أوس": "كل سنة وزعيم مصر والوطن العربي بخير وربنا يديله الصحة ويخليه لينا".

وكتبت هدى الاتربي: "كل سنه و هو بصحه و خير يارب"، وعلق المخرج خالد جلال: "حبيبنا ربنا يديله الصحة والعافية".، وكتب محمد العمروسي: "عقبال مليون سنة ربنا يخليه لينا ويبارك فى عمره".

كما علق عدد كبير من النجوم، أبرزهم فيفي عبدة، إيمي سالم، أحمد الشامي، أحمد التهامي، أكرم حسني، عبير حسني، وغيرهم.

ماذا قدم عادل إمام للفن؟

قدم الزعيم عادل إمام عددا كبيرا من الأعمال الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الإرهاب والكباب"، و"طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"حسن ومرقص"، و"الهلفوت".

كما تألق على خشبة المسرح من خلال مسرحيات أصبحت علامات في تاريخ الفن، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ما شافش حاجة"، و"الواد سيد الشغال"، و"الزعيم".

وفي الدراما التليفزيونية، قدّم العديد من الأعمال المميزة، من بينها: "فرقة ناجي عطالله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة"، و"مأمون وشركاه".

غاب عادل إمام 32 عاماً عن الدراما التليفزيونية، وفي عام 2012 عاد مقدما مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ولعب بطولة مسلسله الأخير "فلانتينو" في عام 2020.

