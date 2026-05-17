خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، على هامش حضورها حفل "Trend Awards"، بإطلالة أنيقة وجريئة.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمي

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل لامع باللون الفوشيا، بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع تفاصيل دانتيل عند منطقة الصدر.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بسيطة، مع مكياج هادئ بالألوان الترابية، نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور على إطلالتها

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "حلوة وجمالها طبيعي"، "أجمل ممثلة"، "تجنني"، "تحفة".

مشاركة كارولين عزمي في رمضان 2026

يُذكر أن كارولين عزمي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل رأس الأفعى، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، مراد مكرم، وهبة عبدالغني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

اقرأ أيضًا:

"أشيلكم على راسي".. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة أصحاب الجلباب الصعيدي

بعد أزمة آية سماحة.. ثراء جبيل تنشر صورا من زفافها: "طب أهو"

ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب الجلباب؟



