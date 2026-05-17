تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيقة الفنانة يارا السكري، خلال قيامها بتصوير شقيقتها على هامش حضورهما حفل توزيع جوائز "Trend Awards".

وظهرت شقيقة يارا السكري في الفيديو وهي تقوم بتصويرها أثناء إجرائها حوار مع إحدى القنوات، ما لفت أنظار المتابعين بسبب الشبه الكبير بينهما.

تعليقات الجمهور على فيديو شقيقة يارا

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: "إيه العيلة اللي كلها سكر دي"، "إيه البنات الحلوين دي"، "أختها أحلى وطبيعية أكتر"، "نسخة من يارا".

يارا السكري تنتظر عرض "صقر وكناريا"

وتنتظر يارا السكري عرض فيلم صقر وكناريا، الذي تشارك في بطولته إلى جانب شيكو ومحمد إمام، والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا خالد الصاوي، إنتصار، ونسرين أمين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال يارا السكري

يذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "علي كلاي" بطولة : أحمد العوضي، درة، رحمة محسن، طارق دسوقي، عصام السقا.

