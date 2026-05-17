نقيب الزراعيين: مشروع الدلتا الجديدة يضيف 1.3 مليون فدان بحلول مايو 2027

كتب : داليا الظنيني

07:59 م 17/05/2026

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن اختيار موقع مشروع الدلتا الجديدة بالصحراء الغربية جاء بعد دراسة دقيقة لصلاحية أراضيها للزراعة عكس الشرقية الجبلية.

وأوضح خليفة خلال حواره مع عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن المشروع سيضيف نحو 1.3 مليون فدان بحلول مايو 2027، ليصبح أحد أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن التوسع الزراعي في هذه المنطقة يهدف لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة خارج نطاق الوادي والدلتا.

ولفت الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن "تحويل الأراضي الصحراوية لمساحات خضراء يعكس رؤية الدولة في التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي".

وأكد أن المشروع يمثل إنجازاً ضخماً تحقق بجهود وطنية وإرادة سياسية قوية، ويجب أن يفتخر به الشعب المصري.

وشدد نقيب الزراعيين على أن الدلتا الجديدة ليست مجرد مشروع زراعي، بل رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي لمصر.

