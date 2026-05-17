ستروين C5 آير كروس الجديدة كليًا تصل مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 695 ألف

بعد انضمام أول موديل كهربائي| القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر

شيري أريزو 5 موديل 2027 تنطلق في مصر بزيادة 10 آلاف جنيه.. التفاصيل

طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" التجارية في مصر، موديل 2027 من السيارة أريزو 6 GT سيدان العائلية بالسوق المحلي خلال شهر مايو الجاري.

وبحسب أحدث قائمة أسعار معلنة من وكيل العلامة الصينية في مصر فقد ارتفعت أسعار موديل 2027 بقيم تتراوح بين 6.000 و11.000 جنيه مقارنة بأسعار الموديل السابق.

أسعار شيري أريزو 6 GT موديل 2027

تقدم شيري أريزو 6 GT موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 995.000 جنيه بدلًا من 989.000 جنيه للنسخة السابقة، والفئة الثانية كاملة التجهيز 1.060.000 جنيه مقارنة بـ1.049.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري أريزو 6 GT الجديدة:

محرك شيري أريزو 6 GT

تعتمد شيري أريزو 6 GT الجديدة على محرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

تجهيزات شيري أريزو 6 GT الداخلية

تضم المقصورة الداخلية أحدث التجهيزات التكنولوجية، بما في ذلك شاشة عدادات رقمي 10.25 بوصة وشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف إلى جانب حلول اتصال ذكية تجعل تجربة القيادة ممتعة وسهلة في المدينة وعلى الطرق السريعة.

أنظمة أمان شيري أريزو 6 GT

ويتمتع الطراز الجديد بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ABS، وEBD، وESP، وTCS، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية 360°، مما يعكس التزام شيري بتقديم أعلى معايير الأمان لعملائها.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أبرز السيارات المجمعة محليًا بالسوق المصري بعد إطلاق هافال جوليون

كاديلاك "أوبتيك" أرخص SUV فاخرة للعلامة الأمريكية بالسوق المصري

أبرز منافسي بي واي دي سيليون 5 بعد انطلاقها رسميًا في مصر لأول مرة