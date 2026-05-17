حفل مشوار الفنان عادل إمام الفني، بمحطات فنية فارقة جعلته أحد أبرز رموز الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، ويدخل "الزعيم" اليوم 17 مايو عامه الـ 86، إذ ولد ابن قرية شها التابعة لمركز المنصورة عام 1940.

وفي التقرير التالي نرصد بالأرقام أبرز ملامح التجربة الفنية التي رسخت مكانة عادل إمام، كواحد من أهم صناع الكوميديا في الفن العربي.

أفلامه

وصل عدد الأفلام التي قدمها عادل إمام، منذ بداية مشواره في فترة الستينيات، إلى 126 فيلماً، وكان أولها في عام 1964، إذ شارك مع فؤاد المهندس وشويكار في فيلم "أنا وهو وهي"، وفي عام 2010 لعب بطولة آخر أفلامه "زهايمر".

لعب عادل إمام بطولة أول أفلامه "البحث عن فضيحة" عام 1973.

قدم 31 فيلماً من بطولته في الفترة من 1973 إلى 1979، ساهمت في رفع أسهم نجوميته، ومنها: "البحث عن المتاعب"، و"المحفظة معايا"، و"البعض يذهب إلى المأذون مرتين"، و"قاتل ما قتلش حد"، و"رجب فوق صفيح ساخن".

مسلسلاته

16 هو عدد المسلسلات التي قدمها عادل إمام، وكانت بداية ظهوره على الشاشة الصغيرة في عام 1968، من خلال مسلسل "النشال"، وتوالت أعماله ومنها "كيف تخسر مليون جنيه"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"دموع في عيون وقحة".

غاب عادل إمام 32 عاماً عن الدراما التليفزيونية، وفي عام 2012 عاد مقدما مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ولعب بطولة مسلسله الأخير "فلانتينو" في عام 2020.

مسرح الأرقام القياسية

حقق الفنان الكبير عادل إمام خلال مشواره الفني، أرقاماً قياسية لم تحدث من قبل على مستوى المسرح المصري، وذلك باستمرار عرض مسرحياته سنوات عديدة، إذ استمرت "مدرسة المشاغبين" 3 سنين، وعرض لمدة 8 سنوات مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، وقدم أيضاً "الواد سيد الشغال"، لمدة 8 سنوات، وقدم مسرحية "الزعيم" لمدة 5 أعوام، ومسرحية "بودي جارد" 11 عاماً.

يوسف معاطي

المؤلف الأكثر تعاوناً مع عادل إمام، إذ كتب له 14 عملاً فنياً، ومنها 7 أفلام، منها "الواد محروس بتاع الوزير"، و"السفارة في العمارة" و"مرجان أحمد مرجان"، إلى جانب 6 مسلسلات، منها "مأمون وشركاه" و"عفاريت عدلي علام"، بالإضافة إلى مسرحية "بودي جارد".

وحيد حامد

تعاون عادل إمام مع الكاتب الراحل وحيد حامد، يعد من أبرز علامات مشوار الثنائي، إذ قدما على مدى 25 عاماً 10 أفلام فجرت قضايا عديدة.

وشهد عام 1981 بداية التوأمة الفنية بين الفنان عادل إمام، والكاتب وحيد حامد، وقدما معاً فيلمين، الأول هو "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، و"الإنسان يعيش مرة واحدة"، وتوالت بعدها أعمال الثنائي، ومنها "اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" و"طيور الظلام"، و"النوم في العسل" وغيرها.

شريف عرفة

5 أفلام ومسرحية، هي حصيلة تعاون المخرج شريف عرفة مع الفنان عادل إمام، إذ تولى إخراج مسرحية "الزعيم"، وأخرج أفلاماً منها "اللعب مع الكبار" و"النوم في العسل".

يسرا

هي النجمة الأكثر مشاركة في بطولة الأفلام التي قدمها عادل إمام، ووصل رصيدها إلى 17 فيلماً، وكان أولها "شباب يرقص فوق النار" عام 1978، وآخرها في عام 2009 فيلم "بوبوس".

لبلبة

شكلت النجمة لبلبة، ثنائياً فنياً ناجحاً مع النجم عادل إمام، وقدموا معاً حوالي 11 فيلماً، وظهرت في غالبيتها في دور "زوجته"، ومنها "عصابة حمادة وتوتو"، و"البعض يذهب إلى المأذون مرتين"، و"خلي بالك من جيرانك"، إلى جانب المسلسلات التليفزيونية ومنها "صاحب السعادة"، و"مأمون وشركاه".

رامي إمام

قدم الفنان الكبير عادل إمام، من إخراج نجله المخرج رامي إمام 8 مسلسلات، منها "العراف"، و"صاحب السعادة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، وقدما معاً في السينما فيلمين فقط وهما "أمير الظلام"، و"حسن ومرقص".

