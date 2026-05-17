خطف النجم آسر ياسين الأنظار بعد تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يشارك عروسين فرحتهما بالرقص خلال حفل زفافهما في أحد شوارع القاهرة.

وظهر آسر ياسين في الفيديو وهو يرقص مع العروسين، وتوجيه التهنئة لهما بهذه المناسبة السعيدة، حيث حصد مقطع الفيديو تفاعل كبير من المتابعين على السوشيال ميديا.

وأشاد المتابعين بتواضع آسر ياسين، معتبرين أن ظهوره المفاجئ وسط المواطنين أضفى أجواء مميزة على حفل الزفاف.

مسلسل اتنين غيرنا

قدم الفنان آسر ياسين في رمضان 2026 مسلسل اتنين غيرنا، بطولة دينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

البنت بتقول مروحين من خطوبه صحبتها شاف العروسه نزل هو ومراته يحتفلوا معاهم في الشارع pic.twitter.com/Cn6OlWCLJd — ema (@iemanayman) May 17, 2026

