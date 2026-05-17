ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 17-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بعد انخفاضه عالميًا بنسبة 2.41% ليصل إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 5901 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 6885 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7868 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 55080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 78680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244694 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.