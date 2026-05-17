يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عادل إمام، الذي وُلد في 17 مايو 1940، وعلى مدار سنوات طويلة لاحقته العديد من الشائعات، ما بين الحديث عن حالته الصحية وثروته، وصولا إلى شائعات وفاته.

وفي السطور التالية، يستعرض لكم مصراوي أبرز الشائعات التي ارتبطت باسم الزعيم:

شائعة تسديد ديون مصر

خلال فترة التسعينيات، انتشرت شائعة واسعة تفيد بأن عادل إمام سيتكفل بتسديد ديون مصر مقابل وضع صورته على العملة المصرية، وهو ما صدقه عدد كبير من الجمهور وقتها، قبل أن تؤكد أسرته أن الأمر لا أساس له من الصحة.

كما نفى نجله المخرج رامي إمام تلك الأنباء، مؤكدًا أنها مجرد شائعة متداولة.

التبرع بنصف ثروته لفقراء الصعيد

من بين الشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا أيضًا، ما تردد عام 2016 حول تبرع عادل إمام بجزء كبير من ثروته لفقراء الصعيد، وتحديدا بمحافظة قنا.

وتسببت الشائعة وقتها في توجه آلاف المواطنين إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للاستفسار عن حقيقة المنحة المزعومة، قبل أن يتبين عدم صحة الأمر تمامًا.

إصابته بالزهايمر

في عام 2022، انتشرت شائعة تفيد بإصابة عادل إمام بمرض الزهايمر، خاصة بعد ابتعاده عن الظهور الإعلامي والفني لفترة، إلا أن شقيقه المنتج عصام إمام نفى الأمر تمامًا، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة.

شائعات وفاة الزعيم عادل إمام

تعرض الزعيم أكثر من مرة لشائعات الوفاة وتدهور حالته الصحية، وكان أبرزها عام 2019، بعدما تداول رواد مواقع التواصل أخبار تزعم وفاته إثر تعرضه لسكتة قلبية داخل أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن تنفي أسرته تلك الأنباء بشكل قاطع.

كما تكررت الشائعة في عام 2017، ليرد عليها الفنان أشرف زكي، مؤكدًا أن عادل إمام بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر مع كل عمل جديد يستعد له.

وفي عام 2009، نفى عادل إمام بنفسه شائعة وفاته خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، وقال وقتها مازحًا: "الحمد لله إن الواحد بيقرأ نعيه بدل ما حد يقراهوله".

اقرأ أيضًا:

أمير رمسيس يعلق على أزمة منع صعايدة من دخول فيلم أسد

حسين فهمي يحصد جائزة شخصية العام السينمائية العربية في كان (صور)



