السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:57 م 17/05/2026

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن غدًا الاثنين الموافق 18 مايو 2026، غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026.

ووفقا لما أعلنته المحكمة العليا في السعودية، فإن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026.

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا في السعودية، مساء السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الأحد، ليتحدد بعد ثبوت رؤية الهلال يوم الوقوف بعرفات في التاسع من شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى في اليوم التالي، وذلك وفقا لوكالة "واس".

