احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام، الذي يوافق اليوم الأحد 17 مايو، ووجهت له رسالة تهنئة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ليلى علوي تهنئ الزعيم

ونشرت ليلى صورة تجمعها بالزعيم، وعلقت قائلة: "كل سنة والزعيم الفنان عادل إمام بخير، كل سنة وأنت قيمة كبيرة في الفن، ومكانة خاصة في قلوب أجيال كبرت على ضحكتك واتعلمت تحب الفن من خلالك".

وأضافت: "مش مجرد فنان عظيم وقدير، ولكن مدرسة أثرت في الصناعة، وفضلها واضح على أجيال من الممثلين والمخرجين والمنتجين".

وتابعت: "ربنا يديم عليك الصحة والمحبة، ويطول في عمرك، ويفضل حب الناس حواليك قد ما كنت دايمًا سبب في فرحتهم، بحبك وبعتز بيك جدًا، وفخورة إن في حياتنا فنان بحجمك وقيمتك".

أبرز أعمال عادل إمام

خلال مشواره الفني الطويل، قدم الزعيم عادل إمام عددا كبيرا من الأعمال الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الإرهاب والكباب"، و"طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"حسن ومرقص"، و"الهلفوت".

كما تألق على خشبة المسرح من خلال مسرحيات أصبحت علامات في تاريخ الفن، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ما شافش حاجة"، و"الواد سيد الشغال"، و"الزعيم".

وفي الدراما التليفزيونية، قدّم العديد من الأعمال المميزة، من بينها: "فرقة ناجي عطالله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة"، و"مأمون وشركاه".







