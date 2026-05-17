احتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، والذي يوافق اليوم 17 مايو.

ونشر صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة كاريكاتيرية تجمعه بالزعيم عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، ظهر فيها عادل إمام وبجانبه عبارة: "مش النهارده عيد ميلادي"، فيما ظهر صلاح عبدالله في الرسمة نفسها وكتب: "تصدق يا زعيم.. إن شاء الله هتصدق.. عيد ميلادك ده عيد قومي".

أبرز أعمال عادل إمام

وخلال مشواره الفني الطويل، قدم عادل إمام عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة في السينما والمسرح والدراما.

ومن أبرز أعماله السينمائية: الإرهاب والكباب، طيور الظلام، النوم في العسل، حسن ومرقص، والهلفوت.

أعمال الزعيم في الدراما والمسرح

كما تألق على خشبة المسرح من خلال مسرحيات أصبحت علامات في تاريخ الفن، أبرزها: مدرسة المشاغبين، شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال، والزعيم.

وفي الدراما التلفزيونية، قدم العديد من الأعمال المميزة، من بينها: فرقة ناجي عطالله، العراف، صاحب السعادة، ومأمون وشركاه.

