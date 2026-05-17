تأجيل محاكمة 56 متهمًا في قضية خلية التجمع لجلسة 20 يوليو

كتب : محمود الشوربجي

07:53 م 17/05/2026

حبس متهم -أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 12926 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ" خلية التجمع"، لجلسة 20 يوليو للمرافعة.

أمر إحالة المتهمين بخلية التجمع

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما وجه لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

