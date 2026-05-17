"عيب جدًا".. يسري نصر الله يعلق على منع 3 صعايدة من دخول فيلم أسد

إطلالات جريئة خطفت بها ياسمين صبري الأنظار في مهرجان كان (صور)

هشام تحسين يتحدث عن تعاونه مع عادل إمام والدراما المصرية في "أنا المنتج"

إيناس عبدالدايم لـ هاني فرحات: طُردت من بيت الطالبات في فرنسا بسبب الموسيقى

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بسبب عدد من إطلالاتها التي وصفها الجمهور بالجريئة، والتي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت رانيا يوسف على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها خلال رحلاتها المختلفة، سواء أثناء تواجدها في إسبانيا أو الجزائر، إلى جانب عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 13 صورة من أبرز إطلالات رانيا يوسف التي أثارت تفاعلا واسعا بين الجمهور خلال الفترة الأخيرة.

إطلالة رانيا يوسف في حفل زفاف ابنة باسل سماقية

كانت رانيا يوسف أثارت الجدل مؤخرا بعدما ظهرت بإطلالة جريئة برفقة زوجها خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أقيم الأسبوع الماضي أمام سفح الأهرامات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وارتدت رانيا خلال الحفل فستان أسود مكشوف، ما عرضها لانتقادات واسعة من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال تنتظر عرضها رانيا يوسف قريبا

وتشارك الفنانة رانيا يوسف في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "ابن مين فيهم؟".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وشيماء سيف، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضًا:



بعد أزمة آية سماحة.. ثراء جبيل تنشر صورا من زفافها: "طب أهو"

ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب الجلباب؟



