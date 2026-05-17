أول تعليق من حلمي عبد الباقي بعد قرار شطبه من الموسيقيين

كتب : معتز عباس

07:55 م 17/05/2026

كشف حلمي عبد الباقي عن كواليس قرار الاتهام الموجه إليه، بعد صدور قرارًا من نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، بإحالته للتحقيق، قبل أن يتم الإعلان في 29 ديسمبر عن إحالته رسمياً إلى مجلس التأديب مع إيقافه عن ممارسة مهامه النقابية، وشطبه من النقابة.

ماذا كتب حلمي عبدالباقي؟

وكتب حلمي عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "هذا هو قرار الاتهام الذي بموجبه تم شطبي، مع العلم أن كل الناس عارفة الموضوع وفيه 6 أعضاء وقعوا على المبلغ الخاص بناصر صقر".

وأضاف حلمي عبد الباقي: "لكن كانت النية مبيتة لشطبي والتخلص مني، ولكن ربنا قادر على كل شيء، وأنا أقولها بكل فخر: إذا كانت هذه تهمتي فأنا لي الشرف، وبقولها بعلو صوتي هذه تهمة مشرفة، وأكيد ربنا عالم بنيتي، ومهما طال الوقت أنا عندي ثقة في الله أن الحق والعدل سوف يتحقق".

وتابع: "مع العلم أنا كان عندي تجاوز مثلي مثل متخذ القرار ودفعته وتقدمت بكل ما يثبت حسن نيتي ولكن دون جدوى؛ لأن دي النية، لأن الموضوع ده من سنتين فلماذا تم فتحه بعد سنتين؟ حد يجاوبني!، وأخيرا أنا بلتمس العذر لأي حد مش هيعلق على كلامي علشان ميتمش شطبه.. الله المستعان".

الاتهامات التي وجهت إليه

وواجه حلمي عبد الباقي، اتهامات بوجود مخالفات مالية، وأخرى إدارية، وكذلك وجود تجاوزات في ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفاه في أكثر من بث ومقاطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووصفها الاتهامات بأنها "محاولات للإطاحة به".

