إعلان

الإمارات: الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك

كتب : مصراوي

07:48 م 17/05/2026

دولة الإمارات العربية المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبوظبي (أ ش أ)

أعلن مجلس دولة الإمارات العربية المتحدة للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم الأحد، وعليه فإن يوم غد الإثنين، هو غرة شهر ذي الحجة 1447هـ، ويوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا متوجها بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل شهر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك مناسبة خير وبركة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم وطاعاتهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات عيد الأضحى المبارك أول أيام عيد الأضحى رؤية هلال شهر ذي الحجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح شيري أريزو 6 GT موديل 2027 المجمعة بمصر رسميًا بالأسواق
أخبار السيارات

طرح شيري أريزو 6 GT موديل 2027 المجمعة بمصر رسميًا بالأسواق
ضياء رشوان: الإعلام الخاص شريك أساسي في دعم الدولة ومواجهة الشائعات
أخبار مصر

ضياء رشوان: الإعلام الخاص شريك أساسي في دعم الدولة ومواجهة الشائعات
محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم الـ86.. ونجوم الفن: "ربنا يخليه لينا"
زووم

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد الزعيم الـ86.. ونجوم الفن: "ربنا يخليه لينا"
موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي
"عيد قومي".. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بهذه الطريقة
زووم

"عيد قومي".. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بهذه الطريقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات