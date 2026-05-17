أبوظبي (أ ش أ)

أعلن مجلس دولة الإمارات العربية المتحدة للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ مساء اليوم الأحد، وعليه فإن يوم غد الإثنين، هو غرة شهر ذي الحجة 1447هـ، ويوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا متوجها بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل شهر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك مناسبة خير وبركة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم وطاعاتهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).